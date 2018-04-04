В Калифорнии упал военный вертолет, экипаж погиб

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В американской Калифорнии разбился военно-транспортный вертолет CH-53E Super Stallion корпуса морской пехоты США.

Об этом говорится в сообщении Третьего авиационного подразделения корпуса морской пехоты в Facebook.

На борту вертолета находились четверо членов экипажа, все они считаются погибшими.

Вертолет упал при выполнении тренировочного задания недалеко от города Эль Сентро, что примерно в 16 км от мексиканской границы.

Все обстоятельства происшествия устанавливают командование корпуса морской пехоты и Военно-морских сил США.

Напомним, 16 марта в Ираке разбился американский военный вертолет, на борту которого находилось семь человек.

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