В Калифорнии сети кофеен обязали предупреждать об угрозе рака

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Суд в Калифорнии обязал кофейни предупреждать об угрозе рака

Суд в Калифорнии обязал кофейни предупреждать об угрозе рака

Суд американского штата Калифорния обязал сети кофеен помещать на своей продукции предупреждение об угрозе возникновения рака. 

Решение распространяется приблизительно на 90 компаний, связанных с продажей кофе, среди которых - известная сеть Starbucks, сообщает DW.

Компании не смогли доказать в суде, что химическое вещество акриламид, которое содержится в кофе, не несет потенциального риска возникновения онкологических заболеваний.

Неправительственная организация CERT, которая в том числе информирует граждан о токсических веществах, подала в суд на сети кофеен еще в 2010 году. По мнению ее представителей, акриламид, который образуется при обжарке кофе, является канцирогеном. Согласно законам штата Калифорния, поскольку это вещество способно вызвать рак, то на упаковке с продукцией, в которой оно содержится, должно стоять предупреждение.

Кофейные компании в свою очередь заявляют, что концентрация акриламида в кофе слишком незначительна, чтобы предупреждать об этом покупателей. Но доказать эту точку зрения в суде их представителям не удалось.

Теперь Ассоциация производителей кофе намерена обжаловать решение суда.

"Предупреждение о риске рака на кофе вводило бы в заблуждение", - подчеркнул вице-президент ассоциации Уильям Мюррей. 

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