В Калифорнии сети кофеен обязали предупреждать об угрозе рака

Суд американского штата Калифорния обязал сети кофеен помещать на своей продукции предупреждение об угрозе возникновения рака.

Решение распространяется приблизительно на 90 компаний, связанных с продажей кофе, среди которых - известная сеть Starbucks, сообщает DW.

Компании не смогли доказать в суде, что химическое вещество акриламид, которое содержится в кофе, не несет потенциального риска возникновения онкологических заболеваний.

Неправительственная организация CERT, которая в том числе информирует граждан о токсических веществах, подала в суд на сети кофеен еще в 2010 году. По мнению ее представителей, акриламид, который образуется при обжарке кофе, является канцирогеном. Согласно законам штата Калифорния, поскольку это вещество способно вызвать рак, то на упаковке с продукцией, в которой оно содержится, должно стоять предупреждение.

Кофейные компании в свою очередь заявляют, что концентрация акриламида в кофе слишком незначительна, чтобы предупреждать об этом покупателей. Но доказать эту точку зрения в суде их представителям не удалось.

Теперь Ассоциация производителей кофе намерена обжаловать решение суда.

"Предупреждение о риске рака на кофе вводило бы в заблуждение", - подчеркнул вице-президент ассоциации Уильям Мюррей.