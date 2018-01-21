В Калифорнии разбился боевой вертолет, два человека погибли

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Вертолет упал в пустыне по неизвестной причине (иллюстративное фото)

Вертолет упал в пустыне по неизвестной причине (иллюстративное фото)

В Калифорнии во время выполнения учебного полета разбился вертолет AH-64 Apache, в результате крушения погибли два члена экипажа, сообщает телеканал FoxNews со ссылкой на заявление армейского командования.

Согласно сообщению, вертолет выполнял полет близ Национального учебного центра Форт-Ирвин к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Машина упала в пустыне по неизвестной причине. В результате катастрофы оба пилота погибли.

Причины катастрофы пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Колумбии разбился военный вертолет, погибли 10 человек.

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