21 сентября 2018, пятница

В Калифорнии ограничили использование пластиковых трубочек в ресторанах

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Инициаторы закона называют его
Фото: Surfers Against Sewage via Flickr

Инициаторы закона называют его "небольшим шагом на пути к сокращению загрязнения океана"

В американском штате Калифорния приняли новый закон, ограничивающий использование пластиковыхтрубочек в ресторанах, сообщает AP.

Закон подписал губернатор штата Джерри Браун в четверг, 20 сентября. Он начнет действовать в следующем году.

Как отмечается, Калифорния станет первым штатом в США, который запретит ресторанам автоматически выдавать одноразовые пластиковые трубочки.

Согласно сообщению, закон не запретит пластиковые соломинки, как в некоторых городах США. Люди, которые захотят, чтобы в ресторане к напитку им выдавали трубочку, обязаны будут попросить ее.

Рестораны, которые не будут выполнять нормы закона, после двух предупреждений получать штраф в сумме 300 долларов.

Закон будет применяться только к ресторанам с полным спектром услуг, а не к заведеням быстрого питания.

Демократические законодатели, которые поддерживают закон, называют его "небольшим шагом на пути к сокращению загрязнения океана".

В то же время критики утверждают, что новый закон Калифорнии - это чрезмерное вмешательство правительства, закон все равно "не будет значительно улучшать окружающую среду".

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