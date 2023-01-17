В Калифорнии неизвестный застрелил шесть человек, в том числе 17-летнюю девушку с шестимесячным ребенком 17 января, 07:31 Нападения произошли в Гошене, фермерском поселке с населением 5400 человек между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

В Калифорнии неизвестный застрелил шесть человек в самом доме. Среди погибших — мать с шестимесячным ребенком.

Об этом сообщает Reuters.



Сообщается, что среди погибших был шестимесячный ребенок и его 17-летняя мать. Шериф округа Туларе Майк Будро связал убийства с незаконной торговлей наркотиками.

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Нападения произошли в Гошене, фермерской деревне с населением 5400 человек между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Тела младенца и 17-летней матери были обнаружены у дома с огнестрельными ранениями.

Еще несколько человек получили ранения в голову, в частности пожилая женщина. Две женщины получили ранения, но выжили благодаря тому, что скрылись в трейлере на территории дома.