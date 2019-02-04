В Калифорнии на жилой дом упал самолет: погибли два человека Сегодня, 04:50 15 Цей матеріал також доступний українською OCFA PIO via Twitter Самолет упал на жилой дом и загорелся OCFA PIO via Twitter

В воскресенье, 3 февраля, в американском штате Калифорния двухмоторный самолет упал на жилой дом.

Как сообщает на своей странице в Twitter пресс-служба пожарной охраны города, в результате инцидента два человека погибли, еще двое пострадали. Их госпитализировали.

OCFA, Anaheim, Orange and OCSD on scene of a small aircraft down into a single family house. 1 structure involved, 2 people dead, 2 patients transported to local hospital. OCFA in Unified Command with @OCSheriff_ .

Press Conference TBD pic.twitter.com/F0FzibNcU3 3 февраля 2019 г.

Как сообщает CNN, самолет модели Cessna 414A вылетел из аэропорта Оринджа и разбился над частным домом в городе Йорба-Линда. На месте падения начался пожар. Огонь охватил два дома.