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В Калифорнии на жилой дом упал самолет: погибли два человека

Сегодня, 04:50
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OCFA PIO via Twitter

Самолет упал на жилой дом и загорелся

В воскресенье, 3 февраля, в американском штате Калифорния двухмоторный самолет упал на жилой дом.

Как сообщает на своей странице в Twitter пресс-служба пожарной охраны города, в результате инцидента два человека погибли, еще двое пострадали. Их госпитализировали.

Как сообщает CNN, самолет модели Cessna 414A вылетел из аэропорта Оринджа и разбился над частным домом в городе Йорба-Линда. На месте падения начался пожар. Огонь охватил два дома.

Теги:   Авиакатастрофа Калифорния США

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