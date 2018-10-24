В Калифорнии на автостраду упал раритетный самолет

Спасатели отметили действия пилота, который не врезался в машины на дороге

Раритетный самолет потерпел крушение и загорелся на автостраде в американском штате Калифорния, передает телеканал NBC.

Авария произошла вблизи города Агура-Хиллз.

LATEST: Vintage plane erupts in flames after crash-landing onto the 101 Freeway in Southern California.



No vehicles were involved in the crash and no injuries were reported, authorities say. https://t.co/lJCJf5qXBD pic.twitter.com/Tb7KpfD6Rt — ABC News (@ABC) 24 октября 2018 г.

Как отмечает телеканал со ссылкой на Департамент пожарной охраны округа Лос-Анджелес, после крушения пилот покинул самолет и "ушел".

Спасатели отметили действия пилота, который не врезался в машины на дороге.

Just saw a plane crash on the 101 pic.twitter.com/QUUfG5NzAL — Cole Puente (@colepuente) 23 октября 2018 г.

Отмечается также, что крылья самолета были разрисованы маркировкой немецких воздушных сил Второй мировой войны.

По данным Time, самолет принадлежал к Condor Squadron - группе, которая выполняет макетные боевые соревнования на воздушных шоу и летает над парадами, мемориальными службами и событиями для ветеранов. Клубная некоммерческая организация, основанная летчиками Второй мировой войны в 1965 году, посвящена сохранению истории авиации.

Федеральная авиационная администрация и совет по безопасности транспорта будут расследовать этот инцидент.

#Breaking #Photos Vintage World War 2 era plane crashes and catches fire on the 101 freeway in Agoura Hills, CA. Pilot sustained no injuries. pic.twitter.com/dhfesqYzaG — RMG News (@RMGNews) 23 октября 2018 г.

World War II vintage plane crashed on Ventura Freeway (101) at Liberty Canyon, LA.



The pilot escaped unhurt.

(Malibu SAR????) pic.twitter.com/JJpZU8aUxR — Flight Alerts (@FlightAlerts777) 23 октября 2018 г.