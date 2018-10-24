24 октября 2018, среда

В Калифорнии на автостраду упал раритетный самолет

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Спасатели отметили действия пилота, который не врезался в машины на дороге
Фото: Kyle Wadsworth via Twitter

Спасатели отметили действия пилота, который не врезался в машины на дороге

Раритетный самолет потерпел крушение и загорелся на автостраде в американском штате Калифорния, передает телеканал NBC.

Авария произошла вблизи города Агура-Хиллз.

Как отмечает телеканал со ссылкой на Департамент пожарной охраны округа Лос-Анджелес, после крушения пилот покинул самолет и "ушел".

Спасатели отметили действия пилота, который не врезался в машины на дороге.

Отмечается также, что крылья самолета были разрисованы маркировкой немецких воздушных сил Второй мировой войны.

По данным Time, самолет принадлежал к Condor Squadron - группе, которая выполняет макетные боевые соревнования на воздушных шоу и летает над парадами, мемориальными службами и событиями для ветеранов. Клубная некоммерческая организация, основанная летчиками Второй мировой войны в 1965 году, посвящена сохранению истории авиации.

Федеральная авиационная администрация и совет по безопасности транспорта будут расследовать этот инцидент.

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