13 сентября 2018, четверг

В Калифорнии мужчина убил пять человек и застрелился

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В результате стрельбы в Калифорнии погибли шесть человек (иллюстративное фото)

В результате стрельбы в Калифорнии погибли шесть человек (иллюстративное фото)

В городе Бейкерсфилд американского штата Калифорния мужчина застрелил пять человек, а затем совершил самоубийство.

По словам местного шерифа, сначала мужчина убил сотрудника транспортной компании, с которой у него возникла перепалка, сообщает CNN.

Затем он расстрелял свою жену, а после застрелил еще одного человека рядом с офисом этой компании. Позже подозреваемый сел в машину и отправился в другой район города, где убил еще двоих.

Затем злоумышленник угнал другой автомобиль с женщиной и ребенком, но те успели сбежать.

Когда преступник увидел, что его преследует полиция, он остановил автомобиль и застрелился.

Мотивы стрелка пока неясны. Полиция допрашивает около 30 человек, которые стали свидетелями произошедшего.

Напомним, 12 сентября в американском городе Норт-Лас-Вегас (штат Невада) на территории школы произошла стрельба, в результате чего погиб один человек.

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