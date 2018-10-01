В Калифорнии корпорации обязали включать женщин в совет директоров

Власти американского штата Калифорния приняли закон, согласно которому в совете директоров зарегистрированных в Калифорнии корпораций должны присутствовать женщины, сообщается на сайте губернатора штата Эдмунда Брауна.

"Я подписываю закон 826 сената, который устанавливает требование к публичным корпорациям, находящихся в Калифорнии, иметь среди членов совета директоров женщин", - говорится в документе.

В соответствии с текстом закона, до конца 2019 года в совет директоров каждой публичной корпорации, зарегистрированной в штате, должна быть включена по меньшей мере одна женщина. К 2021 году в советах директоров, состоящих из пяти человек должны быть по меньшей мере две женщины, и по меньшей мере три женщины в советах директоров, в которых состоят от шести человек.

Нарушение этого правила повлечет штраф в размере $100 тысяч за первое нарушение и $300 тысяч за второе и последующие нарушения.

Авторы закона ссылаются на то, что компании, в руководство которых входят женщины, показывают лучшие финансовые показатели.

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