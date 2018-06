В Калифорнии электромобиль Tesla загорелся во время движения

Инцидент произошел на центральном бульваре Санта Моники, штат Калифорния. Водителя электромобиля Tesla Model S вовремя предупредили другие участники движения и он успел покинуть автомобиль до получения травм.

Об этом сообщает The Guardian.

Пламя появилось в передней части аккумуляторной батареи.

Актриса Мэри Маккормак, чей муж в момент возгорания автомобиля был за рулем, успела снять инцидент на видео.

@Tesla This is what happened to my husband and his car today. No accident,out of the blue, in traffic on Santa Monica Blvd. Thank you to the kind couple who flagged him down and told him to pull over. And thank god my three little girls weren’t in the car with him pic.twitter.com/O4tPs5ftVo