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В кафе под российским Саратовом взорвался котел, минимум 35 пострадавших

Сегодня, 17:26
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К кафе под Саратовом, Россия, взорвался газовый котел, в результате чего пострадало не менее 35 человек, передает Интерфакс со ссылкой на  источник в службе "скорой помощи".

"В результате взрыва газового котла на кухне в кафе поселка Лысые Горы, где праздновали свадьбу, за медпомощью в лечебные учреждения обратились 35 человек", - сказал источник.

В пресс-службе МЧС Интерфаксу подтвердили факт взрыва, уточнив, что погибших нет. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, ещё трое детей в состоянии средней тяжести. 

Теги:   Россия Кафе Скорая помощь

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