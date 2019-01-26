В кафе под российским Саратовом взорвался котел, минимум 35 пострадавших Сегодня, 17:26 342 Цей матеріал також доступний українською

К кафе под Саратовом, Россия, взорвался газовый котел, в результате чего пострадало не менее 35 человек, передает Интерфакс со ссылкой на источник в службе "скорой помощи".

"В результате взрыва газового котла на кухне в кафе поселка Лысые Горы, где праздновали свадьбу, за медпомощью в лечебные учреждения обратились 35 человек", - сказал источник.



В пресс-службе МЧС Интерфаксу подтвердили факт взрыва, уточнив, что погибших нет. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, ещё трое детей в состоянии средней тяжести.