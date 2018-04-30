В Кабуле взорвался смертник-мотоциклист, есть жертвы

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Неделю назад теракт в Кабуле унес жизни 60 человек

Неделю назад теракт в Кабуле унес жизни 60 человек

Смертник на мотоцикле подорвал себя около здания разведки Афганистана в Кабуле. По меньшей мере четыре человека погибли, включая журналиста, передает Radio Liberty.

Первый взрыв произошел около здания Национального директората безопасности в районе Шашдарак. Полиция Кабула сообщила о трех погибших и шести раненых, все – гражданские.

Информагентства сообщают, что вскоре прогремел второй взрыв, в результате которого погиб журналист и ранены два полицейских, которые прибыли на место происшествия.

22 апреля во время выборов в Кабуле произошел теракт, который унес жизни 60 человек. Ответственность за взрыв взяли на себя боевики Исламского государства.

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