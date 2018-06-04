04 июня 2018, понедельник

В Кабуле во время собрания богословов у здания университета прогремел взрыв, есть жертвы

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В полиции сообщили о семи погибших
Фото: worldnewsdotcom

В полиции сообщили о семи погибших

В Кабуле (Афганистан) произошел взрыв у здания университета, где собралось около двух тысяч ученых-богословов.

Как сообщает AP со ссылкой на полицию, взрыв произошел в тот момент, когда богословы покидали мероприятие.

По последним данным, в результате атаки погибли не менее семи человек, еще девять получили ранения.

Ответственность за взрыв на себя пока не взяла ни одна организация.

Напомним, 22 апреля в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле погиб 31 человек и 54 были ранены. Позже произошел еще один взрыв у центра регистрации избирателей в афганском городе Пули-Хумри: погибли как минимум шесть человек.

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