В Кабуле во время собрания богословов у здания университета прогремел взрыв, есть жертвы

В Кабуле (Афганистан) произошел взрыв у здания университета, где собралось около двух тысяч ученых-богословов.

Как сообщает AP со ссылкой на полицию, взрыв произошел в тот момент, когда богословы покидали мероприятие.

По последним данным, в результате атаки погибли не менее семи человек, еще девять получили ранения.

Ответственность за взрыв на себя пока не взяла ни одна организация.

Напомним, 22 апреля в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле погиб 31 человек и 54 были ранены. Позже произошел еще один взрыв у центра регистрации избирателей в афганском городе Пули-Хумри: погибли как минимум шесть человек.