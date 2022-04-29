В Кабуле в результате взрыва в мечети погибли минимум пять человек, 20 получили ранения 29 апреля, 19:26 Цей матеріал також доступний українською Афганец находится в больнице после того, как он был ранен в результате взрыва в шиитской мечети в Мазари-Шарифе, 21 квітня 2022 року (Фото:REUTERS/Stringer)

В результате взрыва в мечети в столице Афганистана Кабуле после пятничной молитвы были убиты по меньшей мере пять человек и 20 ранены.

Об этом заявил представитель представитель полиции Халид Задран, передает CNN.

Взрыв произошел в районе города Серахи Алауддин. Очевидцы опасаются, что погибло гораздо больше людей.

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За последние две недели в нескольких афганских городах произошла серия смертоносных взрывов, в основном направленных против шиитской общины хазарейцев. За взрыв в пятницу еще не взяла ответственность ни одна из террористических группировок.

На прошлой неделе 33 человека погибли и десятки получили ранения в результате взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз во время пятничной молитвы, сообщил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид.

Этот взрыв последовал за другими нападениями в предыдущие дни — один в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана и еще один в Кундузе, а также нескольких взрывов в начале недели в школе и учебном центре в западной части Кабула.

Ответственность за большинство недавних атак взяла на себя дочерняя группа ИГИЛ и соперник Талибана ИГИЛ-Хорсан.

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