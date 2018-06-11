11 июня 2018, понедельник

В Кабуле у входа в министерство прогремел взрыв: 13 погибших, 31 ранен

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В понедельник, 11 июня, в столице Афганистана Кабуле во время атаки террориста-смертника погибли по меньшей мере 13 человек, еще 31 получил ранения.

Как передает AFP, взрыв произошел у главных ворот Министерства сельского восстановления и развития, когда сотрудники стояли в очереди на автобус.

"Террорист подорвал себя в толпе, когда сотрудники стояли у входа на охраняемую территорию в ожидании автобуса, который должен был отвезти их домой", - сказал представитель министерства Фаридун Ажанд.

Отмечается, что госслужащие раньше ушли с работы из-за священного месяца Рамадан, когда большинство мусульман соблюдают пост от восхода до заката.

Террористическая организация Исламское государство взяла на себя ответственность за атаку в правительственном квартале Кабула.

Напомним, что в Кабуле произошел взрыв у здания университета, где собралось около двух тысяч ученых-богословов.

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