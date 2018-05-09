В Кабуле смертники устроили серию взрывов у полицейских участков, есть погибшие

По предварительным данным, погибли два полицейских

В среду, 9 мая, по меньшей мере трое смертников атаковали два полицейских участка в Кабуле: как минимум двое полицейских погибли, еще шестеро - получили ранения.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные МВД Афганистана.

Первый взрыв произошел у полицейского участка в западной части Кабула. После этого в районе нападения были слышны выстрелы, в результате чего силы безопасности начали в районе операцию по зачистке.

Второе нападение произошло на входе в отделение полиции в центре афганской столицы: произошло по меньшей мере два взрыва.

По предварительным данным, погибли по меньшей мере двое полицейских, ранения получили шесть человек. В МВД Афганистана предупреждают, что число пострадавших может возрасти.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападения.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва смертников в Кабуле погиб фотограф AFP.