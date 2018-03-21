В Кабуле на праздновании Навруза произошел теракт, погибли 26 человек

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В результате теракта погибли 26 человек (иллюстративное фото)

В результате теракта погибли 26 человек (иллюстративное фото)

В столице Афганистана Кабуле террорист-смертник подорвал себя в толпе людей во время празднования праздника наступления весны и нового года - Навруза.

Как сообщает ВВС, в результате теракта погибли 26 человек, еще 18 получили ранения.

Отмечается, что количество жертв может возрасти.

Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.

Навруз - у иранских и тюркских народов наступление Нового года по солнечному календарю. По мнению радикальных мусульман, этот праздник противоречит нормам ислама.

Напомним, 14 марта на западе Афганистана боевики напали на контрольно-пропускной пункт, в результате чего погибли по меньшей мере 10 военных.

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