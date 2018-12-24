В Кабуле боевики захватили правительственное здание и взяли заложников Сегодня, 19:21 32 Цей матеріал також доступний українською Фото: скрин видео TOLOnews При нападении пострадали четыре человека

В понедельник, 24 декабря, после взрыва в правительственном квартале Кабула боевики ворвались в правительственное здание и взяли в заложники мирных жителей.

Как сообщает Reuters, после взрыва возле Министерства общественных работ Афганистана последовала перестрелка между силовиками и нападавшими. Боевики укрылись в близлежащем правительственном здании.

На момент инцидента в здании находились сотни государственных служащих. "Силы безопасности эвакуировали более 200 человек, но многие все еще находятся в заложниках у боевиков", - сказал представитель Министерства внутренних дел Афганистана.

По данным МВД, в перестрелке были ликвидированы два боевика.

Медики сообщили, что по меньшей мере четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу.

Пока ни одна террористическая организация не взяла ответственность за нападение.

Напомним, что 24 декабря возле здания Министерства общественных работ Афганистана террорист-смертник взорвал машину, начиненную взрывчаткой.