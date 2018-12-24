Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец
Алексей Бондарев
Сатурн без колец и Марс без метана
Андрей Кокотюха
Двойка по чтению

В Кабуле боевики захватили правительственное здание и взяли заложников

Сегодня, 19:21
32
Цей матеріал також доступний українською

Фото: скрин видео TOLOnews

При нападении пострадали четыре человека

В понедельник, 24 декабря, после взрыва в правительственном квартале Кабула боевики ворвались в правительственное здание и взяли в заложники мирных жителей.

Как сообщает Reuters, после взрыва возле Министерства общественных работ Афганистана последовала перестрелка между силовиками и нападавшими. Боевики укрылись в близлежащем правительственном здании.

На момент инцидента в здании находились сотни государственных служащих. "Силы безопасности эвакуировали более 200 человек, но многие все еще находятся в заложниках у боевиков", - сказал представитель Министерства внутренних дел Афганистана.

По данным МВД, в перестрелке были ликвидированы два боевика.

Медики сообщили, что по меньшей мере четыре человека получили ранения и были доставлены в больницу.

Пока ни одна террористическая организация не взяла ответственность за нападение.

Напомним, что 24 декабря возле здания Министерства общественных работ Афганистана террорист-смертник взорвал машину, начиненную взрывчаткой.

Теги:   Кабул Афганистан

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

IT-индустрия

Сегодня, 14:03

article_img
Бери и делай! Топ-13 украинских стартапов 2018 года
Музыка

Сегодня, 11:27

article_img
Щедрик для гурманов. 20 версий знаменитой рождественской колядки, которые вас удивят
Игры

Сегодня, 10:27

article_img
Лучшие подарки для геймера на Новый год 2019

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться