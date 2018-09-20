В Кабардино-Балкарии Росгвардия открыла огонь во время разгона протестующих - видео

Во время разгона были задержаны около 30 протестующих

В ночь на четверг, 20 сентября, в городе Баксан Кабардино-Балкарской республики РФ силовики открыли огонь во время разгона протестующих.

Инцидент произошел после того, как Росгвардия не пропустила через блокпост людей, которые ехали в село Кенделен на помощь одной из противоборствующих сторон.

Ранее там вспыхнул межэтнический конфликт между кабардинцами и балкарцами, переросший в столкновения с властями.

После того, как силовики не пропустили транспорт через блокпост в Баксане, на трассу вышли протестующие, во время разгона которых были задержаны около 30 человек, передает Кавказский Узел.

На опубликованном в Сети видео, снятом одним из очевидцев, видны преследующие людей сотрудники Росгвардии со спецсредствами, а также слышны звуки выстрелов и ударов дубинок о металлические щиты.

Напомним, 19 сентября на фоне межэтнического конфликта в селе Кенделен в Кабардино-Балкарии, причиной которого стала попытка кабардинцев провести конное шествие по случаю 310-летия победы в Канжальской битве, которую не признают балкарцы, между местными и силовиками произошли столкновения.