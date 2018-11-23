В Южной Корее закрыли самую большую в стране бойню собак: ее превратят в парк

Самую большую бойню собак Taepyeong-dong, что в городе Соннам к югу от Сеула решили закрыть.
Об этом сообщает BBC.
По информации городского совета, в течение двух дней это место превратится в парк.
В правозащитной организации Human Society International заявили, что сотни тысяч собак в год убивали на бойне Taepyeong-dong, а затем мясо поставляли в рестораны. По словам активистов, они были свидетелями "ужасного зрелища", когда бойня работала.
Напомним, что на территории Южной Кореи мясо собак считают деликатесом. Каждый год в стране убивают около миллиона животных, однако правозащитники ведут борьбу с этим обычаем.
Количество ресторанов, предлагающих этот деликатес снизилось. Так, в Сеуле таких заведений было 1,5 тысячи, но к 2015 году их стало 700.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования