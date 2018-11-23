В Южной Корее закрыли самую большую в стране бойню собак: ее превратят в парк

Самую большую бойню собак Taepyeong-dong, что в городе Соннам к югу от Сеула решили закрыть.

Об этом сообщает BBC.

По информации городского совета, в течение двух дней это место превратится в парк.

В правозащитной организации Human Society International заявили, что сотни тысяч собак в год убивали на бойне Taepyeong-dong, а затем мясо поставляли в рестораны. По словам активистов, они были свидетелями "ужасного зрелища", когда бойня работала.

Напомним, что на территории Южной Кореи мясо собак считают деликатесом. Каждый год в стране убивают около миллиона животных, однако правозащитники ведут борьбу с этим обычаем.

Количество ресторанов, предлагающих этот деликатес снизилось. Так, в Сеуле таких заведений было 1,5 тысячи, но к 2015 году их стало 700.