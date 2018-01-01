В Южной Корее сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд, есть пострадавшие
Сегодня, 06:34
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Утром, 8 декабря, в Южной Корее по меньшей мере 14 человек пострадали в результате схода с рельсов скоростного пассажирского поезда, передает Yonhap.
Поезд следовал из Каннына в Сеул. Все десять вагонов состава сошли с рельсов на скорости 103 км/ч примерно через пять минут после отправления.
Как отмечается, в момент аварии внутри поезда находились 198 пассажиров.
Пострадавшие были госпитализированы.
Причины инцидента выясняются.