В Южной Корее сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд, есть пострадавшие Сегодня, 06:34 22 Цей матеріал також доступний українською Поезд сошел с рельсов примерно через пять минут после отправления

Утром, 8 декабря, в Южной Корее по меньшей мере 14 человек пострадали в результате схода с рельсов скоростного пассажирского поезда, передает Yonhap.

Поезд следовал из Каннына в Сеул. Все десять вагонов состава сошли с рельсов на скорости 103 км/ч примерно через пять минут после отправления.

Как отмечается, в момент аварии внутри поезда находились 198 пассажиров.

Пострадавшие были госпитализированы.

Причины инцидента выясняются.