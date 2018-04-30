Южная Корея решила демонтировать громкоговорители, которые использовались для пропаганды против КНДР

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Процесс демонтажа начнется во вторник, 1 мая

Процесс демонтажа начнется во вторник, 1 мая

Министерство обороны Южной Кореи заявило о решении демонтировать громкоговорители, которые установлены в демилитаризованной зоне на границе с КНДР, сообщает Yonhap.

Как отмечается, Сеул использовал устройства для ведения "психологической войны" против Пхеньяна.

"Наши вооруженные силы в рамках мер, предусмотренных в Пханмунджомской декларации, в качестве первой меры с 1 мая начнут демонтировать батареи громкоговорителей, установленных у военно-демаркационной линии для вещания на Север", - приводит агентство заявление военного ведомства.

Соответствующая договоренность была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом.

Ранее сообщалось, что в КНДР приняли решение синхронизировать время с Южной Кореей.

Напомним, в пятницу, 27 апреля, лидеры двух Корей провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом (на территории Южной Кореи).

После переговоров лидеры двух стран анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года. 

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