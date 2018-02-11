В Южной Корее произошло землетрясение магнитудой 4,6

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Толчки вынудили жителей близлежащих районов укрыться в убежище
Фото: Yonhap 

Толчки вынудили жителей близлежащих районов укрыться в убежище

Утром в воскресенье, 11 февраля, в Южной Корее произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Землетрясение сотрясло промышленный город Пхохан, который расположен  в 160 км южнее олимпийской столицы и в 370 км к юго-востоку от Сеула. Подземные толчки ощущались по всему городу.

Южнокорейское агентство Yonhap сообщает, что известно о 16 случаях повреждений зданий, о жертвах и пострадавших не сообщается.

Эпицентр землетрясения находился в 5 км от северного района города и залегал на глубине 14 км.

Геологическая служба Южной Кореи назвала землетрясение афтершоком после мощного землетрясения магнитудой 5,4, произошедшее в этом же месте 15 ноября 2017 года.

Напомним, что 9 февраля в Тихом океане вблизи Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове