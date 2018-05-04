В Южной Корее отреагировали на сообщения о намерении Трампа сократить численность американских войск

Трамп не намерен сокращать военный контингент в Южной Корее, заявил Сеул

Представитель офиса президента Южной Кореи заявил, что у президента США Дональда Трампа нет планов сократить американский военный контингент на южнокорейской территории.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Ведущий сотрудник Совета национальной безопасности при Белом доме заявил, что (эти) сообщения не соответствуют действительности", - отметил представитель администрации южнокорейского президента.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Трамп приказал Пентагону разработать план сокращения числа американских войск на территории Южной Кореи.

По информации источников газеты, подписание мирного договора между Южной Кореей и КНДР снизит необходимость содержать на полуострове 23,5 тысяч американских солдат.