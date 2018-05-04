В Южной Корее отреагировали на сообщения о намерении Трампа сократить численность американских войск

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Трамп не намерен сокращать военный контингент в Южной Корее, заявил Сеул

Трамп не намерен сокращать военный контингент в Южной Корее, заявил Сеул

Представитель офиса президента Южной Кореи заявил, что у президента США Дональда Трампа нет планов сократить американский военный контингент на южнокорейской территории.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Ведущий сотрудник Совета национальной безопасности при Белом доме заявил, что (эти) сообщения не соответствуют действительности", - отметил представитель администрации южнокорейского президента.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Трамп приказал Пентагону разработать план сокращения числа американских войск на территории Южной Кореи.

По информации источников газеты, подписание мирного договора между Южной Кореей и КНДР снизит необходимость содержать на полуострове 23,5 тысяч американских солдат.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове