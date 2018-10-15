В Южной Корее намерены проверить утечку данных граждан из-за взлома Facebook

В Южной Корее не исключили, что количество выявленных утечек может возрасти

Комиссия по коммуникациям Южной Кореи сообщила об утечке данных 34 891 южнокорейских пользователей Facebook, передает Yonhap.

Как сообщается, в результате взлома были украдены персональные данные, включая имена, номера телефонов, почтовые адреса 15 623 владельцев аккаунтов Facebook, в остальных более 18 тыс. случаях - похищены были сведения о регионах проживания владельцев аккаунтов, их семейном положении и религии.

Южнокорейская комиссия по коммуникациям в скором времени намерена начать расследование кражи данных граждан страны. Ее интересуют, в частности, возможные нарушения со стороны Facebook процедур безопасности.

В комиссии не исключили, что количество выявленных утечек может возрасти в ходе расследования.

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