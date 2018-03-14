В Южной Корее допросили экс-президента по подозрению в коррупции

Ли Мен Бак стал четвертым экс-президентом, которого подозревают в коррупции

В среду, 14 марта, прокуратура допросила экс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака по подозрению в коррупции и злоупотреблении властью.

Как сообщает южнокорейское радио KBS, журналистам он сказал, что надеется стать последним президентом в истории страны, который подвергается уголовным преследованиям.

Вместе с тем, на вопрос о том, соглашается ли он с выдвинутыми обвинениями, бывший глава Южной Кореи не ответил.

Ли Мен Бак занимал пост главы Южной Кореи с 2009 по 2013 годы. Его подозревают в том, что он давал указания помощникам получать взятки от государственного разведывательного управления на общую сумму в 10,3 млн долларов.

Отмечается, что Ли Мен Бак - четвертый экс-президент страны, которого подозревают в коррупции.

Ранее в Южной Корее прокуроры потребовали приговорить бывшего президента страны Пак Кын Хе к 30 годам тюрьмы по обвинению в коррупции.