В Южной Калифорнии при сходе оползней погибли пять человек

Оползни в Калифорнии убили пять человек

В Южной Калифорнии в результате схода оползней погибли по меньшей мере пять человек.

Как сообщает CNN, во вторник утром, 8 января, на южную часть штата Калифорния обрушились сильные дожди, которые вызвали оползни.

При сходе оползней было разрушено несколько домов, повреждены полотна дорог. По меньшей мере шесть домов вблизи населенного пункта Монтесито были снесены потоком грязи и мусора, сказал представитель спасательной службы округа Санта-Барбара Майк Элиасон.

Южная Калифорния оказалась беззащитной перед оползнями, так как внушительная часть растительности, способная сдержать потоки воды и грязи, сгорела во время пожаров 2017 года.

Напомним, что ущерб от стихийных бедствий для США стал в 2017 году самым крупным за всю историю страны.