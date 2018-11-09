09 ноября 2018, пятница

В Южной Америке пассажирский лайнер совершил жесткую посадку, есть пострадавшие

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Фото: Flight Alerts ‏via Twitter

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Рано утром в пятницу, 9 ноября, пассажирский самолет Boeing 757 авиакомпании Fly Jamaica, направлявшийся в Торонто, совершил аварийную посадку в аэропорту Джорджтауна (Гайана, Южная Америка) из-за проблемы с гидросистемой.

Как передает Reuters, во время жесткой посадки лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате пострадали шестеро пассажиров. Всего на борту самолета находились 118 пассажиров, двое детей и восемь членов экипажа.

Экипаж рейса OJ256 спустя 20 минут после взлета из аэропорта Джорджтауна запросил разрешение на возвращение из-за проблем с гидравлической системой. Самолет приземлился примерно через 45 минут после вылета.

Смотрите также

"Мы можем подтвердить, что рейс OJ256, направлявшийся в Торонто, вернулся в Джорджтаун в связи с технической неисправностью и потерпел аварию при посадке", - заявили в авиакомпании Fly Jamaica.

По факту авиаинцидента начато расследование.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Смерть активистки угрожает власти
  • Почему ВВП Украины растет, но медленно
  • Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове