В Южной Америке пассажирский лайнер совершил жесткую посадку, есть пострадавшие

Рано утром в пятницу, 9 ноября, пассажирский самолет Boeing 757 авиакомпании Fly Jamaica, направлявшийся в Торонто, совершил аварийную посадку в аэропорту Джорджтауна (Гайана, Южная Америка) из-за проблемы с гидросистемой.
Как передает Reuters, во время жесткой посадки лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате пострадали шестеро пассажиров. Всего на борту самолета находились 118 пассажиров, двое детей и восемь членов экипажа.
Экипаж рейса OJ256 спустя 20 минут после взлета из аэропорта Джорджтауна запросил разрешение на возвращение из-за проблем с гидравлической системой. Самолет приземлился примерно через 45 минут после вылета.
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"Мы можем подтвердить, что рейс OJ256, направлявшийся в Торонто, вернулся в Джорджтаун в связи с технической неисправностью и потерпел аварию при посадке", - заявили в авиакомпании Fly Jamaica.
По факту авиаинцидента начато расследование.
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