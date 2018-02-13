В Южной Африке львы съели охотившегося на них браконьера

В окрестностях Национального парка Крюгера в Южной Африке подозреваемый в незаконной охоте на крупных кошачьих браконьер был съеден львами.

Как рассказали в полиции, отдельные фрагменты его тела были найдены в игровом парке возле Хоэдспруита, сообщает ВВС Украина.

"Похоже, жертва занималась незаконной охотой в сафари-парке, где на него напали и растерзали львы", - сказал пресс-секретарь полиции Лимпопо Моате Нгопе.

Полиция еще не установила личность жертвы. Рядом с телом были обнаружены заряженное охотничье ружье и боеприпасы.

В последние годы в провинции Лимпопо участились случаи незаконной охоты на львов.

Части тела крупных кошачьих иногда применяются в традиционной медицине, как в Африке, так и за ее пределами.

Зоозащитная организация Born Free Foundation сообщает, что кости и другие части тела львов все чаще используются в Юго-Восточной Азии в качестве замены тигровых.