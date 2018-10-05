В ЮАР в результате столкновения поездов пострадали более 300 человек

В результате железнодорожной аварии в ЮАР пострадали более 300 пассажиров, 35 из которых находятся в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в четверг вечером, 4 октября, на окраине крупнейшего города страны Йоханнесбурга, передает Associated Press.
Как сообщается, инцидент произошел из-за того, что один из поездов врезался на скорости в другой, который стоял на путях.
Причины столкновения сейчас устанавливаются.
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