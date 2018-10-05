05 октября 2018, пятница

В ЮАР в результате столкновения поездов пострадали более 300 человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Причины аварии пока не установлены
Скриншот

Причины аварии пока не установлены

В результате железнодорожной аварии в ЮАР пострадали более 300 пассажиров, 35 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в четверг вечером, 4 октября, на окраине крупнейшего города страны Йоханнесбурга, передает Associated Press.

Как сообщается, инцидент произошел из-за того, что один из поездов врезался на скорости в другой, который стоял на путях.

Причины столкновения сейчас устанавливаются.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове