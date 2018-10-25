25 октября 2018, четверг

В йеменской Ходейде в результате авиаудара погибли по меньшей мере 16 мирных жителей

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Бомбы попали в завод по упаковке овощей (иллюстративное фото)

Бомбы попали в завод по упаковке овощей (иллюстративное фото)

В среду, 24 октября, в ходе авиационного удара коалиции во главе с Саудовской Аравией по портовому городу Йемена Ходейда, который сейчас находится в руках повстанцев-хуситов, погибли по меньшей мере 16 гражданских лиц, передает Reuters со ссылкой на местных медиков.

Как сообщается, бомбы попали в завод по упаковке овощей. По данным медиков, в ходе авиаудара еще 12 человек получили ранения.

Все жертвы были рабочими завода.

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