В йеменской Ходейде в результате авиаудара погибли по меньшей мере 16 мирных жителей

В среду, 24 октября, в ходе авиационного удара коалиции во главе с Саудовской Аравией по портовому городу Йемена Ходейда, который сейчас находится в руках повстанцев-хуситов, погибли по меньшей мере 16 гражданских лиц, передает Reuters со ссылкой на местных медиков.
Как сообщается, бомбы попали в завод по упаковке овощей. По данным медиков, в ходе авиаудара еще 12 человек получили ранения.
Все жертвы были рабочими завода.
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