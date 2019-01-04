В Йемене во время авиаудара погиб ответственный за теракт на USS Cole боевик Аль-Каиды - администрация США Сегодня, 21:08 136 Цей матеріал також доступний українською Аль-Бадави был в списке самых разыскиваемых террористов ФБР

В Йемене во время авиаудара США погиб боевик Аль-Каиды Джамел Ахмед Мохаммед Али аль-Бадави, ответственный за теракт на эсминце USS Cole 12 октября 2000 года.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя администрации США.

По словам представителя администрации, Аль-Бадави был убит, когда ехал один на транспортном средстве. По оценкам США, не было никакого побочного ущерба.

Отмечается, что Аль-Бадави был в списке самых разыскиваемых террористов ФБР.

В сентябре 2000 года эсминец ВМС США USS Cole вышел в Средиземное море и взял курс на Ближний Восток, чтобы патрулировать воды Ирака и задерживать суда, которые незаконно вывозили из Ирака топливо. Экипаж насчитывал 340 человек, значительная часть которых была новобранцами.

В конце сентября эсминец взял курс на Порт Аден республики Йемен, который был выбран для пополнения запасов топлива и продовольствия. 12 октября во время заправки к кораблю начала приближаться моторная лодка с двумя людьми. В 11:18 произошел взрыв.

Впоследствии 17 человек, которые попали в ловушку на нижних палубах, были признаны погибшими, 39 получили ранения различной тяжести.