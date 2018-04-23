В Йемене во время авиаудара погиб лидер повстанцев-хуситов - СМИ

В Йемене во время авиаудара коалиции во главе с Саудовской Аравией погиб лидер повстанческого движения хуситов Ансар Аллах Салех Али аль-Самад.

По информации местного телеканала Al-Masirah, глава непризнанного политического совета Йемена был убит во время воздушного удара в провинции Ходейда на побережье Красного моря в минувший четверг, 19 апреля.

Его место на посту главы политического совета Йемена занял Махди аль-Машат.

Салех Али аль-Самад по состоянию на февраль 2015 года значился как старший лидер группировки хуситов Ансар Аллах в Сане. С середины августа 2016 года возглавлял политический совет Йемена, созданный повстанцами-хуситами. С тех пор он фактически являлся президентом страны. Однако его администрация не признается на международном уровне.

Напомним, что 20 апреля в результате авиаудара коалиции во главе с Саудовской Аравией на юго-западе Йемена погибли 20 человек.

Конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года. Страна разделена между шиитскими повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран, и администрацией президента Абд-Раббу Мансура Хади, которая базируется в Адене. Правительство Хади поддерживает коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.