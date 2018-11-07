07 ноября 2018, среда

В Йемене идут бои за контроль над стратегическим портом, хуситы отказываются сдаваться

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Хуситы пообещали никогда не сдаваться

Хуситы пообещали никогда не сдаваться

В Йемене правительственные войска подступили к стратегическому городу Ходейда на побережье Красного моря, который находится под контролем отрядов йеменского шиитского движения Ансар Алла (хуситов).

Операция правительственных войск против хуситов проводится при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. 

Как сообщает Анадолу со ссылкой на проправительственные СМИ, в результате боев за стратегически важный портовый город погибли 23 хусита, еще 14 сложили оружие и сдались.

По имеющимся данным, правительство вернуло контроль над районом Дуввар Матахин на западе Ходейды. Коалиционные силы ведут наступление по кварталу Хамсин, и от порта их отделяют четыре километра. 

В свою очередь лидер шиитского движения Ансар Алла Абдул-Малик аль-Хуси в телевизионном обращении пообещал, что его бойцы никогда не сдадутся проправительственным силам, поддерживаемым Саудовской Аравией, передает AFP.

"Враг думает, что вторжение в ту или иную область или захват той или иной территории означает, что нас убедят, что мы должны сдаться и передать контроль? Этого нет и не будет никогда", - сказал лидер хуситов.

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Порт Ходейда имеет стратегическое значение. Через Ходейду проходит единственный маршрут поставки гуманитарной помощи в беднейшую страну арабского мира.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны, в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

 

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