В Японии в результате взрыва в кафе пострадали более 40 человек Сегодня, 20:10 230 Цей матеріал також доступний українською Взрыв прогремел в городе Саппоро

В результате взрыва в Саппоро на севере Японии травмы различной степени тяжести получили 42 человека, сообщает CNN.

Последующий пожар привел к обрушению здания.

Очевидцы сообщили о запахе газа после взрыва, однако точно установить причину специальные службы смогут только после расследования инцидента. Пожарные уже ликвидировали пожар.