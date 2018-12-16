В Японии в результате взрыва в кафе пострадали более 40 человек
Сегодня, 20:10
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В результате взрыва в Саппоро на севере Японии травмы различной степени тяжести получили 42 человека, сообщает CNN.
Последующий пожар привел к обрушению здания.
Очевидцы сообщили о запахе газа после взрыва, однако точно установить причину специальные службы смогут только после расследования инцидента. Пожарные уже ликвидировали пожар.
やばいよ！！うちから50m！！家揺れて窓割れたから何かと思ったらガス爆発した！！#札幌市豊平区平岸 pic.twitter.com/37zhfWsI79— りい太G党F党 (@giants_fighters) 16 декабря 2018 г.