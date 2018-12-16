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В Японии в результате взрыва в кафе пострадали более 40 человек

Сегодня, 20:10
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Взрыв прогремел в городе Саппоро

В результате взрыва в Саппоро на севере Японии травмы различной степени тяжести получили 42 человека, сообщает CNN.

Последующий пожар привел к обрушению здания.

Очевидцы сообщили о запахе газа после взрыва, однако точно установить причину специальные службы смогут только после расследования инцидента. Пожарные уже ликвидировали пожар.

Теги:   Япония

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