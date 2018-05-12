В Японии школьный автобус столкнулся с микроавтобусом, 18 пострадавших

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Госпитализированы 18 человек
Фото: Asterisk News via Facebook

Госпитализированы 18 человек

На юге Японии произошло ДТП с участием школьного автобуса и фургона, в результате которого пострадали 18 человек, передает Kyodo.

По данным местного пожарного департамента, лобовое столкновение произошло в субботу, 12 мая, в городе Урума (южная префектура Окинава). 

Как сообщается, в больницы доставлены 18 человек, включая водителей транспортных средств и учеников старших классов. При этом шофер микроавтобуса находится без сознания.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Напомним, в Индии школьный автобус столкнулся с поездом, погибли 13 детей.

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