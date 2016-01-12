В Японии рожденных в смешанных браках считают иностранцами. И они покоряют местную моду Сегодня, 12:42 93 Цей матеріал також доступний українською 18-летняя Рина Фукуши - одна из самых популярных хафу-моделей Фото: rinao127 via Instagram

В японской культуре традиция дистанцироваться от иностранцев настолько сильна, что чужеземцами там считают даже детей от смешанных браков. Но в последнее время они покоряют мир японской моды.

НВ приводит перевод материала CNN о 18-летней модели из Токио и о том, как воспринимают в Японии людей смешанных рас, которых называют хафу.

Кто такие хафу

18-летняя модель Рина Фукуши живет в Токио. Ее взросление в Японии не всегда было простым из-за того, что она - представительница смешанной расы. Отец Рины Фукуши - японец американского происхождения, а мать филиппинка. Она - одна из представительниц двух рас одновременно, которых становится все больше и которых называют хафу. Это слово - фонетическая игра с английским словом "half" - половина, им называют людей, у которых один из родителей японец, а второй - представитель другой расы.

"Меня дразнили, когда я училась в начальной школе и младших классах средней школы, потому что я выглядела как иностранка", - вспоминает Рина Фукуши.

Термин хафу стал популярным в 1970-х годах, когда Япония смягчила подход к жителям-иностранцам, предоставив им лучший доступ к государственному жилью, страхованию и возможностям трудоустройства. Увеличение числа американских солдат в стране тоже способствовало росту количества смешанных браков и детей смешанных рас.

Несмотря на изменение отношения к расе в Японии, иммиграция в эту страну оставалась достаточно низкой. Иностранцы и их дети-хафу часто живут как чужаки. Эта тема, которая раскрывается в документальном фильме 2011 года Хафу: опыт людей смешанных рас в Японии (Hafu: The Mixed Race Experience in Japan).

"Хафу могут очень стараться погрузиться (в японскую культуру - ред.), но все равно чувствуют себя иностранцами и считаются таковыми", - говорит Лара Перес Такаги, содиректор фильма.

По ее словам, люди постоянно подвергаются издевательствам, потому что они выглядят по-другому, существует стереотип, что все хафу говорят на двух языках, стереотип, что все хафу красивы и являются моделями, часто хафу скрывают свое происхождение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ???????????????????? #marcjacobs #ss17 @marcjacobs Публикация от Rina Fukushi /福士リナ (@rinao127) 18 Сен 2016 в 5:52 PDT

Хафу в японской моде

Успешные модели-хафу, такие как Фукуши, используют некоторые из этих стереотипов в своих интересах.

"Я думаю, что Япония изменилась. Возможно, это потому, что я делаю эту работу, но сейчас люди говорят, что "быть человеком смешанной расы - это круто". Я думаю, что стало больше людей, которые уверены в себе, и у которых есть свой собственный стиль", - говорит Фукуши.

Главный редактор Numéro Tokyo Саюми Гуньи оценивает количество моделей-хафу на японских модных показах в 30-40%.

"Почти все топ-модели, которым около 20, - это хафу, особенно топ-модели популярных модных журналов", - говорит Саюми. По ее мнению, в Японии модели с иностранной внешностью не становятся успешными из-за своей непохожести на японцев. "Но модели смешанных рас, которые выше и у которых глаза больше, и которые похожи на кукол Барби, вызывают восхищение, потому что они выглядят мечтательно, но не совсем отличаются от японцев. Это ключ к их популярности", - уверена она.

Фукуши, одна из самых популярных хафу-моделей, дала CNN интервью в Frescade, винтажном магазине в центре Токио. Винтажные магазины стали популярны в стране после послевоенного притока западной поп-культуры, от музыки до моды. Вещи, тщательно отобранные владельцем Frescade Каори, который много путешествовал, представляют собой смесь культурных влияний и эпох.

"Молодых людей привлекают вещи, существующие в единственном экземпляре, в противовес одежде массового производства", - говорит Фукуши, одетая в платье, которое она нашла во время предыдущего визита. Платье, вдохновленное покроем кимоно и принтом хиномару, японского мотива красного солнца, было создано не в Японии.

"Сначала это меня удивило, но я думаю, что немного другой подход к традиционному кимоно делает его более очаровательным. Оно почти японское, но не совсем", - считает Фукуши.

Перевод НВ