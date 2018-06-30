В Японии ракета во время запуска рухнула на землю и взорвалась - видео

Во время запуска в Японии 10-метровой ракеты частной компании Interstellar Technologies произошла авария.

Как сообщает NHK World, неудачный пуск произошел в субботу утром, 30 июня, со стартовой площадки в городе Таики в префектуре Хоккайдо.

Как видно на видео, снятом во время старта, ракета взлетела лишь на несколько метров, после чего рухнула на землю и взорвалась.

В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной аварии могли стать проблемы с основным двигателем.

При этом отмечается, что предыдущее испытание ракеты Interstellar Technologies также было неудачными.

Ранее сообщалось, что во время пуска ракеты на борту немецкого фрегата Саксония произошел взрыв.