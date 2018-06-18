В Японии произошло второе за сутки землетрясение

Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщает, что в японском городе Такацуки на острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Землетрясение оценивается как "очень сильное", передает Интерфакс-Украина.
Издание NHK сообщает о трех погибших и 40 раненных.
"Эпицентр зафиксированного в 01:58 ПО Киеву в понедельник землетрясения имел координаты 34.84 градуса северной широты и 135.63 градуса восточной долготы", - сообщает Алтае-Саянский филиал.
Напомним, 17 июня в южной части префектуры Гумма на острове Хонсю (Япония) произошло землетрясение магнитудой 4,7.
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