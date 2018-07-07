В Японии произошло 6-балльное землетрясение

На востоке Японии, за пределами Токио, произошло землетрясение магнитудой в 6 баллов. Об этом сообщает The Nation со ссылкой на AFP Tokyo.

Отмечается, что землетрясение раскачивало здания в столице. Предупреждения о цунами не было.

Землетрясение произошло в 20:23 по местному времени с центром на глубине 39 километров от восточного побережья Хонсю, Япония.

Местные жители префектуры Тиба сообщили о сильных толчках. Сообщений о ранениях и травмах не поступало.

Отмечается, что на ядерных объектах в регионе не выявлено никаких неисправностей. Землетрясение привело к кратковременному прекращению авиарейсов.

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