В Японии произошло 6-балльное землетрясение

На востоке Японии, за пределами Токио, произошло землетрясение магнитудой в 6 баллов. Об этом сообщает The Nation со ссылкой на AFP Tokyo.
Отмечается, что землетрясение раскачивало здания в столице. Предупреждения о цунами не было.
Землетрясение произошло в 20:23 по местному времени с центром на глубине 39 километров от восточного побережья Хонсю, Япония.
Местные жители префектуры Тиба сообщили о сильных толчках. Сообщений о ранениях и травмах не поступало.
Отмечается, что на ядерных объектах в регионе не выявлено никаких неисправностей. Землетрясение привело к кратковременному прекращению авиарейсов.
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