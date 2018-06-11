11 июня 2018, понедельник

В Японии потерпел крушение истребитель ВВС США

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Крушение потерпел боевой самолет F-15 (иллюстративное фото)

Крушение потерпел боевой самолет F-15 (иллюстративное фото)

Над морем в районе острова Окинава потерпел крушение истребитель F-15 ВВС США, приписанный к военно-воздушной базе Кадена, передает телеканал NHK.

Самолет упал в воду в 80 километрах от города Наха. Отмечается, что, пилот успел катапультироваться. 

Власти Окинавы сообщили, что он был спасен вертолетом Воздушных силы самообороны Японии. Предположительно у него серьезные травмы.

Береговая охрана направила к месту крушения патрульные катера.

Ранее сообщалось, что в Индии разбился военный истребитель, пилот погиб.

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