В Японии потерпел крушение истребитель ВВС США

Над морем в районе острова Окинава потерпел крушение истребитель F-15 ВВС США, приписанный к военно-воздушной базе Кадена, передает телеканал NHK.

Самолет упал в воду в 80 километрах от города Наха. Отмечается, что, пилот успел катапультироваться.

Власти Окинавы сообщили, что он был спасен вертолетом Воздушных силы самообороны Японии. Предположительно у него серьезные травмы.

Береговая охрана направила к месту крушения патрульные катера.

Ранее сообщалось, что в Индии разбился военный истребитель, пилот погиб.