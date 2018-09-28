В Японии отменили почти 200 авиарейсов из-за тайфуна Трами

Почти 200 авиарейсов отменены в Японии из-за приближения тайфуна Трами, стихийному бедствию присвоили номер 24. Об этом сообщает NHK.
Как сообщается, в настоящее время центр тайфуна, который японские метеорологи называют "очень сильным", находится в 400 км от острова Мияко на юге префектуры Окинава. Скорость ветра в центре стихии достигает 45 м/с.
Предполагается, что он обрушится на запад Японии 30 сентября. Ожидаются сильные дожди и шторм, прогнозируются осадки в 80 мм.
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