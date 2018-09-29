В Японии отменили более 500 авиарейсов из-за приближения мощного тайфуна

Из-за приближения тайфуна японские авиакомпании объявили об отмене 530 рейсов.

Об этом сообщает NHK.

Сначала авиаперевозчики вынуждены были отменить 380 рейсов, а впоследствии эта цифра возросла до 530.

Кроме того количество пострадавших от сильного ветра возросло до 22 человек. Большинство из них пострадали от падений из-за ветра, некоторых ранило стеклом от разбитых при порывах ветра окон.

Тайфун с Тихого океана совсем скоро достанется суши, первым накроет город Наха. В местном аэропорту отменили почти четыре сотни авиарейсов. Планируется также остановить поезда.

Как сообщалось, на юге Японии мощный тайфун Трами спровоцировал сильные ветра и дождь, которые в перспективе усилятся. Ожидаются осадки 150-300 миллиметров, местами - более 500 миллиметров.

Без электроснабжения остались уже более 120 тыс. домов.