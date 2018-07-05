05 июля 2018, четверг

В Японии объявили об эвакуации 160 тысяч человек из-за рекордных ливней

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На Японию обрушились проливные дожди
Фото: NHK

На Японию обрушились проливные дожди

В четверг, 5 июля, в Японии объявили об эвакуации жителей окраин Киото в связи с выпадением рекордных дождевых осадков, в результате которых погиб по меньшей мере один человек.

Как передает Reuters, около 160 тысяч человек рекомендовано покинуть свои дома по всему региону, поскольку, согласно прогнозам синоптиков, сильные дожди могут продолжаться до конца недели.

"Следует быть очень бдительными", - заявил представитель Японского метеорологического агентства, предупредив о возможных оползнях и сильных порывах ветра.

Смотрите также

По данным NHK, в западной префектуре Хиого погиб 59-летний строитель после того, как его затянуло в водосточную трубу, еще двое получили ранения, когда бросились ему на помощь.

Сильные дожди обрушились на Японию после мощного тайфуна Прапирун.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове