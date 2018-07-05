В Японии объявили об эвакуации 160 тысяч человек из-за рекордных ливней

В четверг, 5 июля, в Японии объявили об эвакуации жителей окраин Киото в связи с выпадением рекордных дождевых осадков, в результате которых погиб по меньшей мере один человек.

Как передает Reuters, около 160 тысяч человек рекомендовано покинуть свои дома по всему региону, поскольку, согласно прогнозам синоптиков, сильные дожди могут продолжаться до конца недели.

"Следует быть очень бдительными", - заявил представитель Японского метеорологического агентства, предупредив о возможных оползнях и сильных порывах ветра.

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По данным NHK, в западной префектуре Хиого погиб 59-летний строитель после того, как его затянуло в водосточную трубу, еще двое получили ранения, когда бросились ему на помощь.

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