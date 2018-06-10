10 июня 2018, воскресенье

В Японии мужчина с ножом напал на пассажиров скоростного поезда, один погибший

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Мужчина с ножом набросился на пассажиров скоростного поезда
Фото: はつを via Twitter

Мужчина с ножом набросился на пассажиров скоростного поезда

В Японии в результате нападения мужчины с ножом на пассажиров скоростного поезда погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщает газета Japan Times.

По данным газеты, нападение произошло поздно вечером в поезде, следовавшем из Токио в город Осака.

По информации полиции, вскоре после отправления 22-летний Итиро Кодзима, уроженец города Оказаки в префектуре Айти, набросился с ножом на пассажиров. В результате атаки погиб мужчина в возрасте около 30 лет, он получил смертельное ранение в шею. Две женщины около 20 лет получили ранения головы и плеча, их жизни ничто не угрожает.

Преступника задержали сотрудники полиции. По его словам, он не планировал нападение и атаковал пассажиров поезда "только потому, что был сильно раздражен".

При обыске у Кодзимы обнаружили второй нож.

Напомним, 27 апреля на севере Китая вооруженный ножом неизвестный совершил нападение на группу из 19 детей возле одной из школ в провинции Шэньси. В результате девять школьников погибли.

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