В Японии кремировали тело казненного лидера секты Аум Синрике

В японской столице Токио кремировали тело казненного несколько дней назад лидера экстремистской секты Аум Синрике Секо Асахары (настоящее имя - Тидзуо Мацумото).

После кремации прах Асахары вернули в токийский центр заключения, где он был казнен, сообщает телеканал NHK.

Теперь властям Японии предстоит решить, как поступить с прахом лидера секты.

Ранее его родственники по линии бывшей супруги обратились с письмом на имя главы Минюста с просьбой передать прах им.

Сам Асахара перед приведением смертного приговора в исполнение попросил передать свои останки четырем последовательницам.​

Асахару и нескольких его сторонников казнили 6 июля.

В 2004 году Секо Асахару и 12 его сторонников приговорили к смертной казни. С тех пор они ждали исполнения смертного приговора. Адвокаты пытались обжаловать приговор и дошли до Верховного суда, но он отказал им в апелляции.

В марте 1995 года участники секты устроили теракт в метро Токио, распылив нервно-паралитический газ зарин. Тогда погибли более 10 человек, еще около шести тысяч пострадали.

Следствие по делу членов Аум Синрике длилось более 20 лет. Всего виновными были признаны почти 200 человек, а 13 из них приговорены к смерти.

Религиозная секта Аум Синрике была основана в Японии в 1980-х годах. С момента основания она привлекла много молодых сторонников. Ее численность по разным данным составляла от 30 до 50 тысяч человек. В 1994 году сектанты убили восемь человек, когда распылили газ зарин в городе Мацумото в Нагано.