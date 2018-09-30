В Японии количество пострадавших от тайфуна возросло до 50 человек

В японских префектурарх Окинва и Кагосима в результате тайфуна Трами пострадали 50 человек, сообщает телеканал NHK.
Как говорится в сообщении, 40 человек получили ранения в префектуре Окинва, часть из них пострадали из-за разбитых стекол в домах.
В Кагосиме известно о 10 пострадавших, среди которых мужчина, получивший травмы из-за опрокинутого ветром грузовика.
Также была объявлена эвакуация в районах префектуры Окинава. Всего было эвакуировано 28 муниципалитетов.
В результате стихии было обесточено около 200 тысяч домов.
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Ранее сообщалось, что в результате тайфуна четверо человек пострадали, более 120 тысяч домов остались без света. Кроме того в Японии отменили более 500 авиарейсов из-за приближения мощного тайфуна.
Напомним, на юге Японии мощный тайфун Трами спровоцировал сильные ветра и дождь, которые в перспективе усилятся. Ожидаются осадки 150-300 миллиметров, местами - более 500 миллиметров.
Без электроснабжения остались уже более 120 тыс. домов.
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