В Японии количество пострадавших от тайфуна возросло до 50 человек

Спасатели предупреждают местных жителей об опасности и рекомендуют не выходить на улицу.

В японских префектурарх Окинва и Кагосима в результате тайфуна Трами пострадали 50 человек, сообщает телеканал NHK.

Как говорится в сообщении, 40 человек получили ранения в префектуре Окинва, часть из них пострадали из-за разбитых стекол в домах.

В Кагосиме известно о 10 пострадавших, среди которых мужчина, получивший травмы из-за опрокинутого ветром грузовика.

Также была объявлена эвакуация в районах префектуры Окинава. Всего было эвакуировано 28 муниципалитетов.

В результате стихии было обесточено около 200 тысяч домов.

Ранее сообщалось, что в результате тайфуна четверо человек пострадали, более 120 тысяч домов остались без света. Кроме того в Японии отменили более 500 авиарейсов из-за приближения мощного тайфуна.

Напомним, на юге Японии мощный тайфун Трами спровоцировал сильные ветра и дождь, которые в перспективе усилятся. Ожидаются осадки 150-300 миллиметров, местами - более 500 миллиметров.

Без электроснабжения остались уже более 120 тыс. домов.