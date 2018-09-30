30 сентября 2018, воскресенье

В Японии количество пострадавших от тайфуна возросло до 50 человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Спасатели предупреждают местных жителей об опасности и рекомендуют не выходить на улицу.

Спасатели предупреждают местных жителей об опасности и рекомендуют не выходить на улицу.

В японских префектурарх Окинва и Кагосима в результате тайфуна Трами пострадали 50 человек, сообщает телеканал NHK.

Как говорится в сообщении, 40 человек получили ранения в префектуре Окинва, часть из них пострадали из-за разбитых стекол в домах.

В Кагосиме известно о 10 пострадавших, среди которых мужчина, получивший травмы из-за опрокинутого ветром грузовика.

Также была объявлена эвакуация в районах префектуры Окинава. Всего было эвакуировано 28 муниципалитетов.

В результате стихии было обесточено около 200 тысяч домов.

Ранее сообщалось, что в результате тайфуна четверо человек пострадали, более 120 тысяч домов остались без света. Кроме того в Японии отменили более 500 авиарейсов из-за приближения мощного тайфуна.

Напомним, на юге Японии мощный тайфун Трами спровоцировал сильные ветра и дождь, которые в перспективе усилятся. Ожидаются осадки 150-300 миллиметров, местами - более 500 миллиметров.

Без электроснабжения остались уже более 120 тыс. домов.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове