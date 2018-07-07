В Японии количество погибших из-за наводнения увеличилось до 51

В Японии число погибших в результате сильных ливней и наводнения увеличилось по меньшей мере до 51.
Об этом сообщает NHK.
Власти Японии предупреждают, что число погибших может увеличиться в результате наводнений и оползней, вызванных рекордными осадками в западной части страны.
По состоянии на вечер субботы, 7 июля, есть информация о 51 погибшему, трое человек были обнаружены без сознания. Еще по меньшей мере 48 остаются пропавшими без вести.
Также наводнения и оползни препятствуют спасательным операциям.
Ранее сообщалось, что после мощного тайфуна на Японию обрушились сильные дожди. После рекомендаций метеорологического агентства Японии было эвакуировано более 160 тысяч человек.
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