В Японии количество погибших из-за наводнения увеличилось до 51

Еще по меньшей мере 48 человек остаются пропавшими без вести

В Японии число погибших в результате сильных ливней и наводнения увеличилось по меньшей мере до 51.

Об этом сообщает NHK.

Власти Японии предупреждают, что число погибших может увеличиться в результате наводнений и оползней, вызванных рекордными осадками в западной части страны.

По состоянии на вечер субботы, 7 июля, есть информация о 51 погибшему, трое человек были обнаружены без сознания. Еще по меньшей мере 48 остаются пропавшими без вести.

Также наводнения и оползни препятствуют спасательным операциям.

Ранее сообщалось, что после мощного тайфуна на Японию обрушились сильные дожди. После рекомендаций метеорологического агентства Японии было эвакуировано более 160 тысяч человек.