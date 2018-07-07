07 июля 2018, суббота

В Японии из-за ливней погибли 35 человек, 47 пропали без вести

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Метеорологи отмечают, что это самые сильные осадки в Японии за десятилетие

Метеорологи отмечают, что это самые сильные осадки в Японии за десятилетие

В Японии число погибших в результате рекордных ливней достигло 35 человек. Еще 47 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на японский телеканал NHK.

Отмечается, что поисково-спасательные операции усложнены оползнями и затоплениями в префектурах Киото, Окаяма и Хиросима.

На данный момент в спасательных операциях задействованы около 48 тысяч пожарных, полицейских и военных. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился предпринять все возможные меры для спасения людей и назвал ситуацию "крайне серьезной". 

В субботу, 7 июля, власти распорядились эвакуировать более чем 1,6 млн человек из зоны бедствия, расположенной, в основном, в западной части Японии.

Метеорологи отмечают, что подобные осадки являются самыми сильными в Японии за десятилетие.

Ранее сообщалось, что после мощного тайфуна Прапирун на Японию обрушились сильные дожди. После рекомендаций метеорологического агентства Японии было эвакуировано более 160 тысяч человек.

Также стало известно о первом погибшем в результате сильных дождей в Японии.

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