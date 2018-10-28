28 октября 2018, воскресенье

В Японии два плода хурмы продали почти за $5 тысяч

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На создание сорта проданной хурмы потратили 11 лет
Фото: jackmac34 via Pixabay

На создание сорта проданной хурмы потратили 11 лет

В японской префектуре Аити две хурмы нового сорта продали на рынке за 540 тысяч иен (свыше 4,8 тысячи долларов), передает The Sankei News.

Речь идет о хурме сорта тенкафубу, который вывели недавно: впервые плоды этого сорта поступили в продажу в 2016 году. На его создание потратили 11 лет.

Плоды были проданы на центральном оптовом рынке города Нагоя. Кто их купил не сообщается.

Местные жители, которые стали очевидцами торгов, признались, что "при одном взгляде на эту хурму уже чувствуют себя богатыми".

В прошлом году хурму этого же сорта в Японии продали почти за подобную цену.

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